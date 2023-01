Dramma durante un incontro di calcetto nel tardo pomeriggio di ieri a Palermo. Un 37 enne si è improvvisamente accasciato sul campo morendo dopo pochi istanti. Immediate le richieste di soccorso ma all’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118 per il povero atleta non c’era più nulla da fare.

La tragedia si è consumata nei campetti privati nei pressi di via dell’Olimpo. Increduli gli amici di Francesco Del Cuore, questo il nome della giovane vittima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...