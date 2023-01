Diplomati i primi Tecnici Superiori Biomedicali

Più della metà al lavoro entro marzo. Ecco le storie di successo dell’ITS Academy A. Volta di Palermo

Riccardo (22 anni), Fabrizio (26 anni), Vincenzo (22 anni) a Palermo, Matteo (22 anni) a Trapani e Antonluca (35 anni) hanno già firmato il loro primo contratto di lavoro. Aldo (35 anni) e Roberto (21 anni) hanno ricevuto una proposta e a breve indosseranno il camice ed entreranno in azienda per il loro primo giorno di lavoro.

Queste sono solo alcune delle storie di successo dei ragazzi e delle ragazze che oggi mercoledì 18 gennaio presso la Sala Belvedere della Camera di Commercio di Palermo, via E. Amari 11, riceveranno il Diploma di Tecnico Superiore Biomedicale. Racconteranno la loro esperienza i ragazzi e gli imprenditori che li hanno assunti.

Gli allievi sono in tutto venticinque e hanno frequentato con successo il corso biennale dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo, sono i primi in Sicilia ed entro marzo oltre la metà di loro avrà un contratto di lavoro, entro l’anno il 100% sarà assunto.

Il corso di studio biennale che hanno frequentato è frutto di un’intensa collaborazione tra imprese, Università, Confindustria, Scuole Secondarie di Secondo Grado, Enti di Ricerca, Agenzie per il lavoro e Comune di Palermo che insieme hanno creato un sistema di co-progettazione dei percorsi di studio, interamente condivisi con le aziende partner e volti a coinvolgere gli allievi in tirocini formativi mirati.

L’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo, è l’unico istituto tecnologico superiore post-diploma in Sicilia che opera nell’ambito biomedicale e in quello delle biotecnologie industriali e ambientali. L’ITS Academy NTV, nato nel 2019, mira a formare ragazzi e ragazze in una fase delicata della vita: quella del post diploma, per offrire loro un percorso di orientamento e formativo ad alta specializzazione tecnica e tecnologica in ambiti considerati strategici per l’inserimento lavorativo.

“I dati di INDIRE confermano che nel nostro paese gli Istituti Tecnologici Superiori raggiungono un placement che supera il 90% nei 12 mesi successivi al diploma – spiega Maria Pia Pensabene – Presidente dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita Palermo – questo perché le aziende sono realmente protagoniste. Sono loro a dirci quali competenze tecnico-professionali i nostri studenti devono avere per essere delle figure concretamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel nostro caso, già otto dei nostri allievi diplomati a dicembre scorso hanno iniziato a lavorare e i restanti hanno un percorso definito di inserimento lavorativo che entro marzo porterà la metà di loro ad essere assunti. E siamo certi che, entro l’anno, tutti riceveranno una o più offerte di lavoro, mentre gli allievi del secondo anno a febbraio inizieranno il tirocinio presso le nostre aziende partner. Un modello di successo che sembra essere un piccolo miracolo in una regione come la nostra dove secondo l’ISTAT quattro ragazzi su dieci, tra i 15 e i 29 anni, sono senza lavoro.”

L’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita A. Volta di Palermo risponde al fabbisogno delle aziende di competenze altamente specializzate, con l’obiettivo di trasformare lo studente a conclusione dei due anni in una risorsa perfettamente formata. Attualmente, sono oltre cinquanta le aziende che hanno aderito all’ITS Academy NTV, e diverse le associazioni di categoria, tra cui Confindustria Sicilia, Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici e Legacoop Sicilia.

