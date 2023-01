Al Teatro Biondo di Palermo “Cyrano de Bergerac” secondo Arturo Cirillo

Un omaggio al Teatro che cita un celebre musical di Domenico Modugno

Arturo Cirillo è regista e interprete di Cyrano de Bergerac, ispirato al celebre romanzo di Edmond Rostand, che debutta martedì 24 gennaio, alle ore 21.00, nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo. In scena, al suo fianco, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Valentina Picello, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini.

Lo spettacolo, coprodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale, replica fino al 29 gennaio.

Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci Paolo Manti, mentre le musiche originali sono di Federico Odling, che ha rielaborato anche alcune canzoni rese famose dalla commedia musicale Cyrano di Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia, andata in scena con successo alla fine degli anni ’70.

Lo spettacolo prende le mosse dalla storia del famoso spadaccino-poeta francese, che si destreggia bene con le parole senza però riuscire a fare lo stesso con l’amore, quello provato per Rossana. Nel suo adattamento, Cirillo cita il grande varietà italiano, ricordando il musical di Domenico Modugno che aveva visto da bambino.

«Andare con il ricordo a un musical da me visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama – spiega il regista – è stato il primo moto di questo nostro nuovo spettacolo. Il musical in questione era appunto il Cyrano tratto dalla celeberrima commedia di Rostand, a sua volta ispirata ad un personaggio storicamente vissuto, coetaneo del mio amato Molière. Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore significa per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena. Lo spettacolo non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano de Bergerac, nella quale ho accentuato più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica».

Seppure Cirillo non intenda riproporre il musical che lo ha ispirato, molto importanti nel suo spettacolo sono le rielaborazioni di quelle musiche, ma anche di altre, ad opera di Federico Odling, che cita, tra gli altri, Édith Piaf e Fiorenzo Carpi. «Un teatro canzone – precisa Cirillo – un modo originale per raccontare la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano, attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e che mi riportano a quella vocazione teatrale nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato».

Teatro Biondo di Palermo, Sala Grande

dal 24 al 29 gennaio 2023

Cyrano de Bergerac

da Edmond Rostand

adattamento e regia Arturo Cirillo

personaggi e interpreti

Cyrano de Bergerac Arturo Cirillo

Rossana Valentina Picello

Cristiano Giacomo Vigentini

De Guiche Francesco Petruzzelli

Raguenau Rosario Giglio

Governante Giulia Trippetta

Ligniere Giulia Trippetta

Montfleury Rosario Giglio

Cadetto 1 Giulia Trippetta

Cadetto 2 Valentina Picello

Cappuccino Rosario Giglio

Assassini Giacomo Vigentini, Francesco Petruzzelli

Portiere Rosario Giglio

Primo Cavaliere Giacomo Vigentini

Secondo Cavaliere Francesco Petruzzelli

Distributrice Valentina Picello

Dame Valentina Picello, Giulia Trippetta, Rosario Giglio, Giacomo Vigentini

Pasticcieri Giulia Trippetta, Valentina Picello, Giacomo Vigentini, Francesco Petruzzelli

scene Dario Gessati

costumi Gianluca Falaschi

luci Paolo Manti

musica originale e rielaborazioni Federico Odling

costumista collaboratrice Nika Campisi

assistente alla regia Mario Scandale

assistente alle scene Eleonora Ticca

produzione MARCHE TEATRO / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale / Teatro Nazionale di Genova / Emilia Romagna Teatro – ERT Teatro Nazionale

