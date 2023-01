Ai Benedettini di Catania incontro sul tema “Il contagio del potere. Scrittori e fascismo”

Oggi giovedì 12 gennaio, alle 10, al Coro di notte del Monastero dei Benedettini di Castania, si terrà la giornata di studi “Il contagio del potere. Riflessioni su scrittori e fascismo” organizzata nell’ambito del progetto di ricerca “PoIChiLIA – Poteri e contagi nella Letteratura italiana: un’Antologia”.

Alla fine di ottobre del 2022 è caduto l’anniversario della marcia su Roma che ha segnato uno spartiacque per la nostra storia contemporanea. A cento anni dall’episodio che ha dato avvio a uno dei periodi più difficili della storia d’Italia, e in una fase di riaccensione dei conflitti e delle tensioni in seno all’Europa, con questa Giornata di studi si intende tornare a riflettere sul ruolo al quale gli intellettuali, e in particolare i letterati, sono stati chiamati durante il ventennio e sul modo in cui essi si sono rapportati al regime.

