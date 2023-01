A Sinagra presentato “La giostra. Quasi un racconto” di Rosa Maria Mangano

L’Amministrazione Comunale e la locale Pro Loco, nella sala del Palazzo Salleo (allestita con foto di Flavia Catena, e da giocattoli e oggetti antichi realizzati dal padre dell’autrice) hanno presentato il libro “La giostra. Quasi un racconto” scritto da Rosa Maria Mangano.

La presentazione è cominciata con la lettura di una poesia e con le note del prof. Giuseppe Mancuso. Dopo i saluti del Sindaco sindaco Antonino Musca e dell’assessore alla cultura Marzia Mancuso, i quali hanno ringraziato l’autrice e tutti gli intervenuti segue l’intervento della Presidente della Pro Loco Vincenza Mola, la quale ha elogiato l’autrice per l’originalità della scrittura, per aver raccontato la sua storia in versi e per la chiarezza e semplicità del contenuto. La moderatrice Cettina Giallombardo ha dialogato con l’autrice. Rosa Maria Mangano ha voluto sottolineare il grande legame che ha con il Paese nativo, Ficarra, ma allo stesso tempo ama altrettanto Sinagra sua Paese attuale. Subito dopo la prof.ssa Graziella Casella ha elogiato l’autrice per il contenuto e il messaggio che il libro trasmette alle generazione future. Padre Pietro Pizzuto, nella doppia veste di Ficarrese e sacerdote di Sinagra, ha ringraziato l’autrice. Ai ringraziamenti si è aggiunta Flavia Catena, alunna dell’autrice, la quale ha contribuito ad arricchire il libro con le proprie foto. La Sig.ra Rosalia Randazzo, amica dell’autrice, e il figlio Federico Mercadante hanno letto alcuni estratti del libro. La serata è stata allietata dai brani suonati dai bambini Gabryel Bongiorno e Francesco Pultrone, preparati dal prof. Giuseppe Mancuso direttore della Banda Giuseppe Bellini.

La Presidente della Pro Loco è rimasta soddisfatta della riuscita della manifestazione, e dall’affetto che le persone hanno riservato all’autrice, sempre presente alle iniziative che l’associazione Pro Loco annualmente organizza.

