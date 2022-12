Trapani: far conoscere Palazzo d’Alì e le sue sale con un dj set

Enfatizzare le bellezze di Palazzo d’Alì attraverso la musica. Questo è il progetto di Dj Vince, Vincenzo Aleo all’anagrafe, su un’idea di Francesco Tarantino che ha proposto al Comune di Trapani di registrare un dj set all’interno della sua sede più prestigiosa.

La volontà è quella di diffondere bellezza: bellezze architettoniche e bellezza musicale in uno spirito natalizio.

L’esibizione, svolta a porte chiuse e in orario che non disturbasse il corretto svolgimento dei normali lavori pubblici, è avvenuta nella “Sala Azzurra”. Il palazzo d’Alì è un edificio costruito dalla famiglia d’Alì tra il 1876 e il 1904 in piazza Vittorio Veneto, poi divenuta piazza Municipio.

La facciata è composta da un primo ordine in bugnato liscio su cui si apre l’ampio portone d’ingresso sovrastato da un balcone. Il secondo ordine è scandito da una teoria di archi incassati a pieno centro e di lesene ioniche, che inquadrano le aperture. Alcuni ambienti interni sono decorati con pregevoli dipinti di gusto neoclassico. Di particolare rilievo la scalinata monumentale che dà accesso al salone d’onore.

«Ringrazio il Comune che ha voluto sposare la proposta – afferma Dj Vince -, realizzando qualcosa che a Trapani era totalmente inedito. Attraverso la musica, infatti, vogliamo mostrare ai più giovani le grandi bellezze che abbiamo. Il periodo natalizio, inoltre, permette di variare con una selezione che spazia tra il classico natalizio rivisitato in chiave house e i migliori successi di questo periodo».

L’idea ripercorre ciò che è già avvenuto, per esempio, al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi del Comune di Genova con l’esibizione di “Electropark Healing Force Project” o presso il Palazzo Reale di Torino o le numerosissime attività storiche private.

Il video completo è stato pubblicato sul canale YouTube dell’artista trapanese.

«Tanti sono gli amici che hanno voluto dare una mano: Tiltup produzione video, Michele Iovino Event Planner & Flower Designer, Vito Giambino Social Media ed Emanuele Barbara. A loro il mio grazie» ha concluso Dj Vince.

Tracklist:

1. Albert Marzinotto – Last Christmas 2.0

2. Don Miguelo – Y Que Fue (Danilo Seclì Vip Mix)

3. Hugel & Blondish & Nfasis – Tra Tra

4. Quevedo – BZRP Music Sessions #52 (Danilo Seclì Vip Mix)

5. Samuele Sartini & Oki Doro Feat. Alexandra Prince – Ready Or Not

6. Hugel – El Sueno

7. Sean Paul – Temperature (Emolw Remix)

8. David Guetta vs. Benny Benassi – Satisfaction

9. Move Your Ferrari (Rivaz & Botteghi TOOL)

10. Fisher feat Meryll – Yeah The Girls

11. Hugel feat Lorna & Jenn Morel – Tamo Loco

12. Sofi Tukker – Purple Hat (Danilo Seclì Vip mix)

13. Cristian Marchi & Luis Rodriguez – Last Christmas



