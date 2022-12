Médithéâtres: “L’Elisir d’Amore” in scena questa sera al Théâtre de l’Opéra de Tunis

Ieri mattina, negli spazi della Città della Cultura, a Tunisi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione de “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, che andrà in scena stasera, alle ore 19.00, al Théatre de l’Opéra de Tunis.

Sono intervenuti Natale Pietrafitta, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Fabio Modica, direttore artistico del progetto Médithéâtres, Teresa Gargano, regista de “L’Elisir d’Amore”, Daouda Sow, direttore generale dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle- l’AMVPPC, Samia Chelbi, responsabile della Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie -CONECT, Mohamed Hédi Jouini, direttore generale del Théâtre de l’Opéra de Tunis.

In questi giorni si sono svolte le prove di regia, coro ed orchestra prima della messa in scena dell’opera.

L’Elisir d’Amore” si avvale della regia e dei costumi di Teresa Gargano. Le scene sono di Monica Andolina. Il coro è del Luglio Musicale Trapanese. L’orchestra, formata dai professori dell’Orchestre Symphonique Tunisien e del Luglio Musicale Trapanese, sarà diretta dal maestro Sergio Alapont. Il direttore drtistico e di produzione del progetto Médithéâtres è il Maestro Fabio Modica.

Il progetto Médithéâtres, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia 2014 – 2020, vede come capofila l’Ente Luglio Musicale Trapanese in partnership con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, gli Amici della Musica di Trapani per la parte italiana e l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle- l’AMVPPC, Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie -CONECT et il Théâtre de l’Opéra de Tunis-TOT per la parte tunisina.

