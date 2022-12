A Erice appuntamento con “Zampogne dal Mondo”

Caro Babbo Natale

Caro Babbo Natale, grazie. Non ho altre parole se non sentiti ringraziamenti. Ieri, come ogni anno, abbiamo fatto l’albero, ma non è stato come ogni anno, soprattutto non come gli ultimi. Veniva qualcuno, lo montava, lo addobbava e poi magari scappava via, pieno di cose da fare. Nessuna...