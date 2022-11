Sidra. Alle elezioni Rsu la Ugl Chimici etnea conquista due seggi su quattro

La soddisfazione del segretario Giuffrida: “Siamo punto di riferimento per i lavoratori”

Importante successo in Sidra per la Ugl Chimici etnea che, alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria, ha conquistato ben due seggi su quattro disponibili e la posizione di prima lista con 70 voti.

A staccare il pass dell’elezione sono stati il riconfermato Pietro Maiuri e la new entry Vincenzo Amato, che hanno subito ricevuto le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro dal segretario provinciale Carmelo Giuffrida.

“E’ un risultato sicuramente straordinario, che premia l’impegno costante della nostra squadra all’interno della società partecipata e non fa che renderla ancor di più punto di riferimento sindacale per i lavoratori. A nome degli eletti, ringrazio i dipendenti che ci hanno sostenuto in questa sfida ed i candidati Carmelo Di Giovanni e Samantha Russo che hanno contribuito, con passione e spirito di sacrificio, ad una vittoria storica – ha detto Giuffrida – che ci responsabilizza ancor di più nel proseguire il percorso avviato di lotta per i diritti dei dipendenti e crescita aziendale.” Intanto un messaggio di complimenti e giunto dal segretario territoriale Giovanni Musumeci, che ha voluto sottolineare l’ottimo lavoro effettuato in questi anni in Sidra da Carmelo Giuffrida e dai dirigenti sindacali della Ugl Chimici.

Nella foto, Amato, Giuffrida, Maiuri

