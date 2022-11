I premi nazionali assegnati ai Comuni Fioriti 2022

Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita. Cinque i Comuni siciliani premiati: Gangi (PA). Santa Venerina (CT), Santo Stefano di Camastra (ME), Sinagra (ME), Tusa (ME),

Asproflor ha assegnato oggi all’EIMA di Bologna il Marchio di Qualità

dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito a 63 città italiane. Riconoscimenti

anche per le scuole; premi, targhe e diplomi speciali ad Amministrazioni e

persone virtuose. Annunciato il primo rappresentanze dell’Italia al concorso

mondiale “Communities in Bloom” 2023: sarà Sorradile (Oristano).

Bologna, 13 novembre 2022 – L’Associazione Asproflor ha consegnato oggi i premi

legati al circuito italiano dei Comuni Fioriti, nel corso del proprio meeting nazionale in

corso all’interno dell’EIMA 2022, a Bologna Fiere.

La Commissione, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del

settore florovivaistico italiano, ha conferito a 63 Comuni-nove in più rispetto allo scorso

anno- il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2022.

I premiati, in ordine alfabetico, sono: Alba (CN), Agliè (TO), Arvier (AO), Avigliana (TO),

Ayas (AO), Bellaria Igea Marina (RN), Bellegra (RM), Bussolengo (VR), Cabella Ligure

(AL), Casale Monferrato (AL), Cella Monte (AL), Cernobbio (CO), Cervia (RA), Collinas

(SU), Etroubles (AO), Faedo (TN), Fai della Paganella (TN), Fenestrelle (TO), Fivizzano

(MS), Fossalta di Portogruaro (VE), Gangi (PA), Gattinara (VC), Grado (GO), Ingria (TO), Introd (AO), Lamporo (VC), La Thuile (AO), Lignano Sabbiadoro (UD),

Limone sul Garda (BS), Molveno (TN), Moncrivello (VC), Monfalcone (GO), Morano sul Po

(AL), Nughedu Santa Vittoria (OR), Orsara di Puglia (FG), Paesana (CN), Parma, Pinasca

(TO), Piobesi Torinese (TO), Pomaretto (TO), Ponzano Monferrato (AL), Prè Saint Didier

(AO), Rheims Saint Georges (AO), Ronco Canavese (TO), Santa Venerina (CT), Santo

Stefano di Camastra (ME), Sinagra (ME), Sorradile (OR), Soverzene (BL), Sparone (TO), Spello (PG), Tavagnasco (TO), Terme Vigliatore (ME), Treville (AL), Trieste, Tropea (VV), Tusa (ME), Unione di Bellano e Vendrogno (LC), Usseaux (TO), Varallo (VC), Vigliano Biellese (BI) e Villareggia (TO).

«La certificazione viene assegnata alle Amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana dei propri cittadini, tramite la fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano e di

educazione al “verde” -dichiara Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor

Comuni Fioriti, Associazione che si occupa della promozione del florovivaismo nei centri

urbani- Rappresenta un valido volano per il tessuto locale, concorrendo

