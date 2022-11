Festa D’Autunno dell’Istituto “E.Fermi-F.Eredia”di Catania

Domani 11 Novembre dalle ore 10.00 alle 17.00 nella sede di via Del Bosco 43

Dibattiti, tavole rotonde e momenti interattivi con la visita dei vigneti e la pigiatura dell’uva nella cantina dell’istituto.

“Fedeli al motto “A San Martino ogni mosto è vino”-spiega la dirigente prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco- cogliamo l’occasione per invitare la gente ad un evento di grande rilevanza che si focalizzerà su un percorso formativo e conoscitivo della vinificazione. Il nostro è un istituto tecnico e non professionale: questo vuole dire che, oltre alle attività pratiche in azienda, associamo per i nostri studenti la conoscenza tecnica e tecnologica delle coltivazioni e delle produzioni vinicole”.

Oltre ai ragazzi del tecnico-agrario domani, dalle 10 alle 17 in via Del Bosco 43, saranno presenti anche gli studenti dell’indirizzo professionale-alberghiero che collaboreranno per la riuscita della festa. Prodotti enogastronomici tipici dell’Autunno saranno a disposizione dei partecipanti, che verranno accolti dagli studenti dell’indirizzo di Accoglienza Turistica e Ospitalità Alberghiera

