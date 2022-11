Covid Italia, primo bollettino settimanale: 166.824 contagi e 496 decessi

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia, bollettino settimanale nazionale. Sono 166.824 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia tra il 27 ottobre e il 3 novembre 2022, secondo il primo bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 496 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati. Nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, sono stati registrati 38.996 nuovi contagi da Coronavirus in Italia e 87 morti. Sono stati 242.433 i tamponi effettuati e con un tasso di positività al 16,08%. Gli attualmente positivi sono 425.111 (-9.470) mentre i dimessi e i guariti sono 23.037.464 con un incremento di 48.378 casi. In totale i casi da inizio pandemia salgono a 23.642.011, le vittime a 179.436.

Mi piace: Mi piace Caricamento...