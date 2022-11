“Concorso 50&Più”: Farfalla d’Argento a Rosario Bonatesta

Di Gaetano Consalvo

La telefonata di un amico, una rapida ricerca sul web ed eccomi, ancora una volta pronto ad iniziare una nuova avventura, che nei giorni scorsi mi ha condotto sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in quel di Stresa, laddove, tra il 23 e il 28 ottobre, si è svolta la manifestazione di premiazione della 40ª edizione del Concorso “50&Più”, rivolta agli over 50 d’Italia che desiderino cimentarsi e confrontarsi sui temi della poesia, della prosa, della pittura e della fotografia.

Cinque gi artisti che hanno accolto e accompagnato i soci in un percorso tendente ad arricchire la propria creatività, approfondendone gli aspetti tecnici attraverso la partecipazione ai vari workshop divisi tra teoria e pratica.

Si tratta di Lina Pallotta (fotografia), Anna Finelli (mosaico), Elio Pecora (poesia), Duccio Trombadori (scrittura creativa) e Giulio Rigoni (pittura), gli host esperti che hanno presenziato in maniera costruttiva al viaggio nell’arte che si incrocia con la filosofia e l’introspezione, dalle quali sono scaturite le opere esposte nel corso della giornata conclusiva.

Essi hanno costituito la giuria che ha decretato i vincitori del Concorso, assegnando 20 farfalle d’oro, 4 libellule d’oro, 32 menzioni speciali e 8 segnalazioni, oltre alle Farfalle e alle Libellule d’Argento riservate ai finalisti delle varie sezioni.

Al’evento ha presenziato il Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli.

Numerosi i partecipanti, provenienti da tutta Italia. Folta anche la rappresentanza siciliana, che ha espresso alcuni dei premiati. In particolare, si sono distinti Silvana Pasinetti di Catania, cui è stata conferita la Menzione speciale della giuria per la poesia con l’opera “Sabina” e Antonio Sergi, di Trapani, anch’egli destinatario di Menzione speciale con l’opera “Il bambino e il pettirosso”. Le Farfalle d’argento sono state attribuite a Rosario Bonatesta di Catania con la poesia “Il guado” e a Vincenzo Mirulla di Misterbianco. A Cristina La Rosa di Catania è stata attribuita la Farfalla d’argento per la prosa.

L’associazione 50&Più è presente su tutto il territorio nazionale. A Catania essa è ubicata presso la sede Confcommercio Imprese per l’Italia di Via Mandrà 8.

Una manifestazione coinvolgente, che si rinnova di anno in anno, stimolando la creatività insita in ciascuno di noi fino a coinvolgere donne e uomini che dai cinquant’anni in su trovino la volontà per rimettersi in gioco e incontrarsi piacevolmente nelle amene località che caratterizzano la bellezza dell’Italia.



