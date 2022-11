A18, iniziati lavori rinnovo sistemi di sicurezza tra Giarre e Catania

Tra Giarre e Catania sono iniziati lunedì, per il primo tratto di due chilometri e mezzo, i lavori di Autostrade Siciliane dedicati al rinnovo dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, e varchi apribili). Gli interventi, che rientrano nel progetto generale di riqualificazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, hanno già visto l’installazione dei primi cantieri a partire dal km. 59,400, in prossimità dello svincolo di Giarre, in entrambe le direzioni.

Ultimato questo primo tratto le lavorazioni proseguiranno per ulteriori 2,5 km e così via di settimana in settimana, fino al completamento. Gli assistenti al traffico di Autostrade Siciliane, che monitoreranno l’area, raccomandano collaborazione e prudenza in un considerazione dei disagi che interverranno sulla circolazione. Si ricorda di rispettare il divieto di sorpasso, la segnaletica stradale i limiti di velocità indicati.

