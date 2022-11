A Palermo “Prima Onda Festival” verso la conclusione

Prima Onda Festival si avvia verso la conclusione della sua terza edizione, la più ricca di sempre, con più di trenta spettacoli, tra spettacoli concentri e incontri diffusi nei luoghi della periferia sud di Palermo.

Oggi domenica 6 novembre è l’ultima giornata di programmazione di Prima Onda, si comincia già dalla mattina con “Fuga Urbana #Palermo”, l’esplorazione urbana dentro la città a cura di Valerio Sirna del Collettivo DOM, con partenza dall’Ecomuseo Mare Memoria Viva alle ore 11.00 e picnic al termine della passeggiata.

La chiusura del Festival è affidata a Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carrubba Toscano, fondatori di Vucciria Teatro, formazione artistica dal 2018 prodotta dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in scena alle 19.00 sempre all’Ecomuseo MMV con We are not Penelope. La domanda dal quale nasce il progetto è: che cosa è la fedeltà?

Per provare a rispondere i tre artisti hanno scelto il mito di Penelope, moglie di Ulisse che passa vent’anni a scontare sulla sua pelle il prezzo della fedeltà a tal punto da restare incastrata dentro il suo stesso sacrificio. Definita solo da questo, Penelope cessa di essere donna e madre in virtù della presenza ingombrante di un uomo assente.

Nella foto, Grand8+Sicilian Improvisers Orchestra

Mi piace: Mi piace Caricamento...