A Gela ristoratore aggredito a colpi di spranga, in prognosi riservata

Aggressione nella notte a Gela, in provincia di Caltanissetta.

La vittima è un ristoratore di 55 anni, incensurato, picchiato selvaggiamente mentre stava rincasando dopo aver chiuso la propria attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di 5-6 persone, una delle quali armata con una spranga di metallo e tutte con il volto coperto, lo avrebbe avvicinato e poi picchiato. A sentire le urla e a dare l’allarme sono state la moglie e la figlia del ristoratore. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Macchitella.

Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, è stato trasferito a Palermo in condizioni gravissime. La prognosi è riservata. Ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Nella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

