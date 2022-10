Ultime Covid Italia: 48.714 nuovi casi e 120 decessi. In Sicilia 3 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 48.714 i nuovi casi di Covid (11.606 ieri) e 120 i morti (39 ieri) nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 297.268 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 16,4%, in salita rispetto al 14,4% di ieri. In calo i ricoveri (-18 da ieri per un totale di 7.106) mentre sono in lieve aumento le persone che si trovano in terapia intensiva (+6 da ieri per un totale di 232)

IN SICILIA. Altre tre vittime e 2.127 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 14.769 tamponi processati. L’indice di positività è 14,4%.

