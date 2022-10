Ultime Covid Italia: 40.563 contagi e 84 decessi. In Sicilia una vittima

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 40.563 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 84 morti. I tamponi processati sono 229.140 che fanno rilevare un tasso positività pari al 17,7%.Sono 242 i pazienti in terapia intensiva, nove in meno di ieri, e 7.025 i ricoverati con sintomi, 37 in meno di ieri.

IN SICILIA. Sono 1.520 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 ottobre, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.689 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 21.104 (132 in più rispetto a ieri). Dal bollettino emerge inoltre che in un solo giorno i guariti sono stati 1.387. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 12.224. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 266, mentre si trovano in terapia intensiva 18 pazienti.

In Sicilia dal 10 al 16 ottobre +3,54% nuovi casi

Contagi per Covid in aumento e nuove ospedalizzazioni in Sicilia nella settimana dal 10 al 16 ottobre. E’ quanto registrato nel bollettino del Dipartimento regionale Asoe che evidenzia, nella settimana appena trascorsa, un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un’incidenza di nuovi casi pari a 9.186 (+3.54%), con un valore cumulativo di 191/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (265/100.000 abitanti); a seguire Siracusa (235/100.000) e Trapani (197/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni (280/100.000), tra i 70 e i 79 anni (283/100.000) e tra i 45 e i 59 anni (236/100.000). In aumento anche le nuove ospedalizzazioni: più di metà dei pazienti ricoverati sono non vaccinati. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale (dati dal 12 al 18 ottobre), nella fascia d’età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,44%, mentre 67.445 bambini, pari al 21,88%, risultano aver completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,80% del target regionale. La percentuale di chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione è pari all’ 89,47%. I vaccinati con terza dose sono 2.766.002 pari al 72,32% degli aventi diritto.

