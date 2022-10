Ultime Covid Italia: 33.876 nuovi casi e 38 decessi. In Sicilia una vittima

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 33.876 i nuovi casi di Covid (34.479 ieri) e 38 i morti (38 ieri) che portano a 177.130 il totale delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 180.241 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 18,8%, stabile rispetto a ieri. In aumento i ricoveri (+80 su ieri, per un totale di 4.181)e le persone in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri, per un totale di 138).

IN SICILIA. Sono complessivamente 1.188, su 8.572 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tornano a salire gli attuali positivi che nell’Isola sono a 24.288 (900 in più rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 287, mentre si registra una sola vittima (12.202 dall’inizio dell’emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 169, mentre si trovano in terapia intensiva 12 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 262 a Palermo, 312 a Catania, 162 a Messina, 73 a Ragusa, 91 a Trapani, 145 a Siracusa, 36 a Caltanissetta, 82 ad Agrigento e 25 a Enna.

