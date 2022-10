Ultime Covid Italia: 29.040 nuovi casi e 85 decessi. In Sicilia 3 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 29.040 i nuovi casi di Covid (31.760 ieri) e 85 i morti (94 ieri) nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 182.614 i tamponi processati, tra molecolari e e antigenici, che fanno salire al 15,9% il tasso di positività (15,4% ieri con 205.738 tamponi). In calo i ricoveri (-57 da ieri per un totale di 6.824) mentre sono in lieve crescita (+5 da ieri per un totale di 228) le persone che si trovano in terapia intensiva.

IN SICILIA. Altre tre vittime e 1.472 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 12.057 tamponi processati. L’indice di positività è 12,2%.

