Tutto pronto per “Outdoor San Vito Lo Capo Fest”

Tutto pronto. Torna dal 12 al 16 ottobre l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest. Organizzato è organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con con la associazione Kubo Event, il festival degli sport da vivere all’aria aperta torna nella cittadina capace di unire mare a montagna, campagne a riserve esclusive dove poter svolgere le attività di Triathlon, Mountain Bike, Sup, Water Bike, Climbing, Kite Surf, Trial Trekking, Diving, Frisbee e tanto altro.

«La natura è al centro di questo progetto – spiega Giacomo Mineo, presidente della Kubo Eventi -, con lo sport che ci permette di vedere posti incantevoli come San Vito Lo Capo. Ringraziamo l’Amministrazione per aver puntato nuovamente sulla nostra associazione per un festival importante che allunga ancora il periodo turistico del nostro territorio».

Ma quello dell’Outdoor San Vito Lo Capo Fest non sarà l’unico evento: nasce, infatti, il Live Beer – Live music & craft beer che si svolgerà sempre a San Vito Lo Capo tra il 13 e il 16 ottobre. Il centro della cittadina diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di birra artigianale con laboratori, seminari, studi del prodotto, cooking show e tanta buona musica dal vivo.

«Siamo entusiasti di portare in provincia un evento totalmente nuovo come il Live Beer – Live music & craft beer creando un vero e proprio nuovo contenitore basato su birra artigianale e musica – aggiunge Giacomo Mineo – . La sovrapposizione dei due eventi permetterà a chi vorrà raggiungerci di vivere San Vito Lo Capo attraverso mille sfaccettature». Anche questo secondo evento nasce dalla collaborazione tra Kubo Eventi e il Comune di San Vito Lo Capo.

«Outdoor San Vito Lo Capo Fest – affermano il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino e l’assessore allo Sport e Cultura Nino Ciulla – rappresenta un punto di ripartenza anche per quello che è il segmento del turismo sportivo outdoor, sul quale questa amministrazione ha avviato dal 2019 tutta una serie di iniziative di promozione delle opportunità che il comprensorio di San Vito Lo Capo, Macari e Castelluzzo offre a chi decide di trascorrere un periodo di vacanza dalle nostre parti potendo praticare sport all’aria aperta. L’evento dà l’occasione di far conoscere le discipline sportive più diffuse che si possono praticare da ottobre a maggio, dal mare alla montagna, in un territorio incontaminato come il nostro. In concomitanza, quest’anno, ci sarà un evento parallelo, “Live music & craft beer” che consentirà ai nostri ospiti e agli sportivi di degustare le eccellenze del settore delle birre artigianali che, abbinato ad un angolo di street food locale, offrirà intrattenimento e momenti di convivialità a chi deciderà visitare e soggiornare nel nostro territorio nel fine settimana dal 12 al 16 ottobre».

Due eventi che arricchiscono il calendario sanvitese.

«Porteremo l’outdoor anche al TTG Travel Experience di Rimini in programma dal 12 al 14 ottobre assieme al “San Vito Virtual” e al “Villaggio Sicilia” – aggiungono Peraino e Ciulla – , iniziative avviate da tempo sul nostro territorio per promuovere il turismo da ottobre a maggio. Speriamo, dunque, che San Vito Outdoor Fest possa essere un momento di sana aggregazione e divertimento e di ulteriore divulgazione di una destinazione che ormai è conosciuta per le opportunità sportive che si possono praticare».

