Taormina, al “Finc Comedy Festival” arriva Slava Poulinin, il più grande clown del mondo

Il grande artista russo ha scelto Taormina per presentare in anteprima nazionale il suo docu-film “Slava’s Journey: Secrets of Snow”. Domenica 11 dicembre un spettacolo-evento eccezionale al Palazzo dei Congressi con ingresso gratuito.

Il grande artista russo Slava Poulinin ha scelto il Finc Comedy Festival per presentare in anteprima nazionale il suo docu-film “Slava’s Journey: Secrets of Snow”, un lungo viaggio in treno che fonde il mondo onirico dello spettacolo con la vita reale. Il Festival, nato grazie all’iniziativa del Theatre DeGart di Dandy Danno & Diva G, al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Taormina, si arricchisce con la presenza del più grande clown del mondo.

Se esiste un personaggio unico del suo genere è lui, Slava Poulinin, considerato da tutto il mondo dello spettacolo come il più grande di questa era affiancandosi a miti come Chaplin, Keaton a Grock e Rowan Atkinson. Una leggenda vivente, che ha creato attorno a sé un mondo onirico e pieno di leggerezza, dove ogni persona può ritrovare il bambino che c’è in lui.

Sarà lui a chiudere il Festival domenica 11 dicembre 2022 al Palazzo dei Congressi di Taormina alle 18 con ingresso gratuito.

Slava Polunin è un clown e artista russo cresciuto in un piccolo villaggio sovietico costantemente avvolto dalla neve. Da decenni è considerato un artista di successo mondiale. Per 25 anni la sua produzione teatrale Snowshow ha fatto il tutto esaurito in oltre 100 paesi in tutto il pianeta.

Il suo spettacolo è stato candidato ai “Tony Awards” (l’Oscar del teatro) nel 2009 come miglior spettacolo del mondo, a Sydney, a Londra premiato nel 1998 e nel 2000 come spettacolo dell’anno e a Mosca e in Messico nel 2011.

Slava’s Snowshow (in cui tra l’altro sono utilizzate anche basi musicali composte da John Surman) è considerato come l’esempio del teatro clownesco e del teatro visionario.

La regista Irina Efteeva ha saputo cogliere gli aspetti più poetici dell’arte di Polunin nel cortometraggio Clown (2002), Leone d’Argento per il miglior cortometraggio alla 59ª edizione del Festival del cinema di Venezia.

A dicembre, dunque, Slava delizierà il pubblico italiano con la prima del suo nuovo docu-film: “Slava’s Journey: Secrets of Snow” il lungo viaggio in treno che intraprende insieme alla sua dispettosa compagnia di clown e che ha ispirato la sua creatività e la sua arte della stranezza e della meraviglia. Un documentario di 65 minuti che fonde il mondo onirico dello spettacolo con la vita reale creando uno speciale sul palco in tournée “nell’inverno più freddo degli ultimi 1000 anni”.

Sarà proprio Slava a introdurre l’eccezionale evento insieme ai registi inglesi Steve Haisman, Clive Howard e Jimmy Chiba.

