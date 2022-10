Successo a Palermo della perfomance “Suono Letto all’Istante”

Grande successo all’Eco Museo del Mare di Palermo, per la perfomance “Suono Letto all’Istante”, progetto che Lelio Giannetto aveva in cantiere: una perfomance che prevede la lettura integrale e collettiva del romanzo “Conversazione in Sicilia” di Elio Vittorini.

Secondo le istruzioni di Lelio Giannetto, la lettura è stata realizzata senza alcuna preparazione, un lavoro di natura pluridisciplinare al buio, con pubblico interattivo basato sull’elemento sonoro, con l’alternanza di timbri, volumi, incespicature della voce che hanno costituito la ‘partitura’ della musica.

Cinque ore di lettura per cinquanta lettori divisi in 5 gruppi accompagnati dagli straordinari musicisti

della Sicilian Improvisers Orchestra in un flusso continuo energetico in cui lettori, musicisti, pubblico si sono succeduti senza soluzione di continuità.

Ancora una volta Lelio Giannetto ha ri-unito il suo pubblico e ha donato Magia, Emozioni, Amore

