“Star della provincia”, nuovo album del cantautore siciliano Sabu’ Alaimo

Anticipato dai singoli “Diciott’anni”, “La Giostra” (e “Cattiva Strada” (accompagnato dal videoclip girato nel cuore dello Sperone, quartiere popolare di Palermo, in “Star della Provincia” è espresso ilcantautorato più viscerale della scuola siciliana, un album che scorre come una pellicola d’altri tempi, che prende ispirazione dai luoghi e dalla ‘straordinaria’ normalità dei personaggi che abitano la provincia italiana. Il cantautore siciliano racconta il peso e la bellezza di una presunta marginalità, che nelle sue canzoni si trasforma in centro e chiave di lettura del nostro tempo.

Otto tracce che prendono il via con la titletrack Star Della Provincia: come recitava Lucio Dalla “ma l’impresa eccezionale è essere normale”, quella stessa “eccezionale” normalità che vivono i personaggi di questo nuovo album, in cui la bellezza dell’autenticità di provincia rimane l’aspetto più raro di una vera Star. La giostra è il secondo brano: qui pensieri e resoconti di vita evidenziano come questa si “muova” “come in una giostra”, condizionata dall’ energia del dolore e dell’amore, due aspetti opposti ma legati in modo indissolubile. Cattiva Strada racconta come spesso la strada sbagliata serva proprio a far capire quale sia quella giusta. Sconosciuti è un brano che mette in evidenza come sia difficile e interessante, nell’arco della vita, riuscire a comprendere e conoscere se stessi. Caffetterie e call center è lavoro, vita e amori di una giovane barista, lei non parla di se, ma è tutto scritto dentro il suo sguardo mentre porge il caffè ai clienti. Il Pazzo: è il famoso pazzo che vive in tutti, o quasi, i paesini della nostra penisola, spesso, per certi aspetti, esso è molto più lucido e sensibile dei propri compaesani. Diciott’anni: una storia d’amore finita non è altro che il pretesto, creato dall’autore, per scattare un’istantanea sul nostro tempo e sull’attuale decadenza, che il cantautore cerca di trasformare in bellezza. È Palermo che ti piace: Palermo, con i suoi magici locali notturni, diventa cornice dei sogni degli studenti universitari fuori sede, la movida palermitana crea l’atmosfera perfetta per amori brevi ma di forte intensità.

Testi e Musica sono a cura di Salvatore Alaimo (tranne le tracce 2 e 4, scritte assieme a Leonardo Rubino). Produzione artistica è di Leo Curiale e Sabù Alaimo nelle tracce 5,7,4,8; solo di Sabù Alaimo nelle tracce 6, 3, di Riccardo Piparo nel primo brano. Le registrazioni sono divise tra Arancia Records di Sabù Alaimo, Play Studio Mussomeli CL di Leo Curiale e Cantieri 51 Palermo di Riccardo Piparo.

Al disco si sono alternati Giuseppe Sinforini, Salvatore Lo cascio e Sebastiano Valenza alla batteria; Daniel Bellina, Sabù Alaimo e Leonardo Rubino alle percussioni; Danilo Impastato, Davide Femminino, Marco Tarsilla, Lorenzo Piraino e Luca Castiglione al basso e contrabasso; Sabù Alaimo, Lorenzo Piraino, Leonardo Rubino alla chitarra acustica e classica; Andrea Gioè, Lorenzo Piraino, Sabù Alaimo, Luca Castiglione alla chitarra elettrica; Nicolò Costantino alla viola e violino; Leo Curiale, Riccardo Piparo al Piano, Fender Rhodes, programmazioni; Salvatore Alaimo, Alessia Florenzino voci e cori, Giuseppe Puccio al Bombardino e Trombone , Mix : Leo Curiale, tranne traccia 1 Riccardo Piparo , Mastering : Giovanni Versari

Salvatore Alaimo, in arte Sabù Alaimo, frequenta il Brass Group di Palermo (rinomata scuola musicale) e integra allo studio incontri formativi con autori influenti nella scena nazionale. Comincia a muovere i primi passi tra varie band cittadine interpretando il rock italiano. Partecipa a diverse manifestazioni musicali, tra cui il Premio della musica italiana di Radio Italia. Dopo varie esperienze come autore, nel 2008, con la supervisione artistica di Riccardo Piparo (TI.PI.CAL), produce (assieme la band “Sabù e La Vigilia”) l’album “Schemi”. “Cosa Resta”, primo singolo dell’album, viene trasmesso in diverse radio locali e nazionali, questo permette al quartetto di intraprende un tour in giro per la Sicilia. Nel 2009, la band, con il brano “Meglio di Così”, entra a far parte della compilation (prodotta da Edel) “Sanremo Web”,dove vengono raccolte le migliori canzoni dell’omonimo concorso indetto dall’organizzazione del Festival di Sanremo. Nel 2010 la band è ospite in una tappa di RTL (MTV). Nel 2011 Sabù collabora alla scrittura del brano “L’illusione” che vince il premio R.E.A.Radio e televisioni associate. Nel2013 il progetto da band si trasforma in solista e viene pubblicato l’album “Logica Egoistica” del quale segue il relativo tour. Nel 2014 realizza un nuovo singolo con la produzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music) dal titolo “Petrolio”, con il quale Sabù arriva tra i 60 finalisti di Sanremo nuove proposte 2014. Nell’inverno dello stesso anno apre alcuni concerti di Luca Carboni. Il 23 giugno 2017 pubblica un singolo per il web dal titolo “Stiamo Dormendo” da cui segue un tour estivo. Nel giugno dello stesso anno è tra i 18 autori nazionali (unico siciliano) selezionati da Sony/Atv, uno stage formativo (in occasione di Medimex 2017 Bari) che riunisce autori, artisti e produttori, tra i presenti Lorenzo Fragola, Samuel (Subsonica), Colapesce, Giorgio Poi, Giuseppe Anastasi, Gianni Pollex, Danti e altri. Il 27 novembre dello stesso anno esce il nuovo album “Generazione Digitale”, il primo singolo estratto dall’album è “Il Viaggio”. Nella primavera del 2018, è tra i finalisti (con il singolo “Stiamo Dormendo) di “1 Maggio Next”, concorso che dà accesso all’esibizione del concerto del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il 6 luglio 2018 esce il singolo (estratto dallo stesso album) “Sicilia Innocente”, nel videoclip del brano partecipano gli attori Salvo Piparo e Ester Vinci. Nel 2019 escono i videoclip “Sogni Multimedialie “Sgomito”, brani contenuti nell’album “Generazione Digitale”. L’estate del 2019 è in tour in giro per la Sicilia dividendo il palco con Bianca Atzei e Frend De Palma. Il 15 maggio esce il singolo “Star della provincia”, canzone che da una nuova veste al cantautore e che delinea il percorso artistico per la scrittura di un nuovo album di inediti. Nel 2021 esce il singolo “La giostra” che vince il contest indetto da Telesia tv, permettendo al cantautore siciliano di essere trasmesso nei monitor dei principali aeroporti e metropolitane italiane (Roma, Milano, Napoli, Palermo e altri), inoltre il brano viene programmate in molte radio locali e nazionali tra le quali Radio Rai 1.

Mi piace: Mi piace Caricamento...