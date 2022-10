A Reggio Emilia il critico Mauro Gervasini ritorna al cinema Rosebud con un corso di cinema dedicato al grande regista John Ford. Appuntamento sabato 22 e domenica 23 ottobre

Ritornano i tanto amati corsi di cinema promossi dal cinema Rosebud di Reggio Emilia. Sabato 22 e domenica 23 ottobre, l’appuntamento è con “Si chiama John Ford e non ha fatto solo western”, corso tenuto da Mauro Gervasini, critico cinematografico e selezionatore di Venezia 78, dedicato al grande regista John Ford. Un corso imperdibile per gli amanti del cinema e di John Ford.

Se c’è un regista che rappresenta il cinema nelle sue molte forme, questo è John Ford. Il film come un romanzo per le sceneggiature perfette, scritte spesso da collaboratori abituali dall’enorme spessore letterario come Nunnally Johnson o Frank S. Nugent. Il film come spettacolo puro per l’iconografia magniloquente e l’epica. Il film come rappresentazione umanista di conflitti, riconciliazioni, battaglie esistenziali e sociali. Lo stile unico e inconfondibile di John Ford analizzato attraverso capolavori quali Ombre rosse, Furore, Com’era verde la mia valle, Sfida infernale, I Cavalieri del Nord Ovest, Un uomo tranquillo, Sentieri selvaggi, Soldati a cavallo, L’ultimo urrà e L’uomo che uccise Liberty Valance.

Quando:

sabato 22 ottobre ore 15

domenica 23 ottobre ore 9,30

Mi piace: Mi piace Caricamento...