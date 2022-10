Nuova “Aula Natura” WWF a Palermo

Stamane martedì 25 ottobre 2022, alle ore 11.30 nel giardino dell’I.C. “Abba -Alighieri” in Via Ruggero Marturano 77 a Palermo, sarà inaugurata una nuova Aula Natura, nata grazie al WWF con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese.

Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale, in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dall’anno scorso è sostenuto da P&G, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia.

