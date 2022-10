“International paper Catania”: en plein della Ugl chimici alle elezioni Rsu

En plein della Ugl chimici di Catania alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento della International paper, azienda leader nel settore della cartaria e del packaging presente in 24 paesi del mondo. La lista messa a punto dal direttivo aziendale del sindacato ha totalizzato circa il 30% dei voti validi, risultando la più votata e, per questo motivo, oltre a confermare un seggio con il primo della lista ed Rsu uscente Pierluca Saccone, si aggiudica anche il delicato incarico di Responsabile dei lavoratori per la sicurezza per il prossimo triennio. Un esito atteso dal gruppo, frutto di un lavoro di squadra che si è consolidato negli ultimi anni, come evidenzia il segretario provinciale della federazione Ugl chimici Carmelo Giuffrida nel complimentarsi con l’eletto ed i candidati per il successo.

“A nome del direttivo voglio rivolgere un grazie a chi tra i lavoratori di Internazional paper ha scelto di votare per la Ugl, complimentandomi con Pierluca Saccone, Fabio Lombardo, Gaetano Bilardi e Dino Riili che si sono spesi in questa tornata elettorale e con tutti coloro che hanno dato un grande supporto per il raggiungimento di questo obiettivo – ha detto il segretario Giuffrida. Questa è la palese dimostrazione del buon lavoro fatto all’interno dello stabilimento in questi anni, attestando la Ugl chimici quale punto di riferimento sindacale per numerosi dipendenti che si riconoscono nella serietà delle proposte avanzate e della nostra attività quotidiana. Questa iniezione di fiducia non può far altro che farci sentire ancor di più il peso di una responsabilità di rappresentare tutti i lavoratori anche sul tema della sicurezza a noi, come Ugl, tanto caro – conclude il numero uno di Ugl chimici Catania.” A conclusione dello scrutinio, inoltre, sono arrivate al rieletto Rsu e neo Rls le congratulazioni e l’augurio per un proficuo mandato da parte della segreteria territoriale della Ugl, con in testa il segretario Giovanni Musumeci che ha voluto rimarcare anche i complimenti alla Ugl chimici per quanto realizzato.

Nella foto, il direttivo Ugl Chimici stabilimento “International paper” Catania

