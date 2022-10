Gdf Catania arresta corriere droga, sequestra hashish e marijuana

La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un corriere che, a bordo di un tir , trasportava circa 12,5 kg di hashish e 8,5 kg di marijuana. In particolare, i militari etnei, con l’ausilio di unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego, hanno sottoposto a controllo nell’area portuale di Catania un autoarticolato condotto da un soggetto, nativo di Roma e residente a Trecastagni, nel catanese. La reazione nervosa dell’autista ha convinto i finanzieri ad effettuare una perquisizione del ‘soggetto’ e del relativo autocarro.

Le accurate e approfondite attività di ricerca hanno così permesso di ritrovare e sequestrare, occultati nel vano porta attrezzi del rimorchio, 12,5 kg di hashish e 8,5 kg di marijuana, verosimilmente destinati alla locale piazza di spaccio etnea, e di trarre in arresto, in flagranza, il corriere. La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, qualora messa in commercio al dettaglio, avrebbe comportato un provento illecito complessivamente pari a circa 165 mila euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...