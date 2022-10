Floriana Foti  alla rassegna “Gravina in Jazz–The Essence of Jazz”

Il quartetto diretto dalla cantante e compositrice siciliana Floriana Foti presenterà il nuovo disco intitolato “Seven Colors”, alla rassegna “Gravina in Jazz – The Essence of Jazz”, presso l’Auditorium Comunale “Angelo Musco” di Gravina di Catania. Appuntamento per mercoledì 26 ottobre alle 21:00

In seno al programma della rassegna Gravina in Jazz – The Essence of Jazz (Gravina di Catania) diretta da Antonio Petralia e coordinata da Agata Ragusa, Maria Parisi, Raimondo Galati e Salvatore Pennisi, il quartetto guidato dalla talentuosa cantante e compositrice siciliana Floriana Foti presenterà il nuovo album intitolato Seven Colors all’Auditorium Comunale “Angelo Musco” di Gravina di Catania (Via Unione Europea). I riflettori sul live di presentazione di questo disco pubblicato dall’etichetta TRP Music (su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 aprile 2022), anticipato dall’uscita dei due singoli Spunta Lu Suli (su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 7 gennaio 2022) e If You Stayed With Me (in radio da venerdì 29 aprile 2022), album che sta riscuotendo un notevole successo di critica, si accenderanno mercoledì 26 ottobre alle 21:00 (biglietti online e al botteghino, intero 10 Euro e ridotto 5 euro). A condividere il palco con lei, un trio d’eccezione costituito da tre luminosi talenti della scena jazzistica sicula: Rosario Di Leo (pianoforte), Carmelo Venuto (contrabbasso) ed Emanuele Primavera (batteria). Nel solco del contemporary jazz, impreziosito da fascinose colorazioni di musica mediterranea, ethno jazz, world music e folk, Seven Colors è un viaggio immersivo, dal carattere introspettivo, un album dal quale emerge tutta la sensibilità compositiva, espressiva e interpretativa di Floriana Foti, come fosse un quadro inizialmente intonso poi dipinto con svariate gradazioni di colori volte a manifestare in parole e note sensazioni e stati d’animo cangianti. Un immaginifico affresco sonoro che emana calore umano, un ritratto intimistico che fa vibrare le corde più recondite dell’anima. Accompagnata da sette brillanti partner come Suzan Veneman (tromba), Denis Pavlenko (sax alto), Daniele Nasi (sax tenore), Pasha Shcherbakov (trombone), Tony Hoyting (pianoforte), Andrea Caruso (contrabbasso) e Quique Ramírez (batteria), il CD contiene nove brani, di cui Seven Colors of the Rainbow, If You Stayed with Me e Spunta lu Suli sono frutto della fecondità compositiva di Floriana Foti, mentre Cu ti lu Dissi (tradizionale), Marzapaneddu (tradizionale-Matilde Politi), L’Amore Fugge (Rita Marcotulli), Dolcenera (Fabrizio De Andrè), Scitame Sole (Rita Marcotulli-Maria Pia De Vito) e S’Wonderful (George Gershwin-Ira Gershwin) completano la tracklist. Su Seven Colors, la musicista catanese si esprime così: «Seven Colors è il mio album d’esordio, la mia carta d’identità artistica, in cui ho provato a trasmettere le mie generalità in maniera chiara. Al suo interno, tutti i brani da me composti o rivisitati, sono concepiti come pennellate di colore su tela di diverse tonalità: ascolterete brani al confine tra jazz, mediterraneo e world music in lingua dialettale, italiana e inglese, insieme a composizioni originali. Mi auguro possiate goderne dell’ascolto». Il concerto di presentazione firmato Floriana Foti Quartet sarà un’imperdibile occasione per tutti gli amanti della musica di qualità, non solo per gli appassionati di jazz. Un live in cui l’anima mediterranea della cantante e dei suoi tre eccellenti partner reciterà un ruolo da protagonista assoluta.

Biografia

Cantante, compositrice ed educatrice di Catania, dalla brillante poliedricità stilistica e vocale, nonché interprete dalla forte intensità emozionale, Floriana Foti, classe 1985, si avvicina al canto all’età di quindici anni tra performance live e concorsi canori. Dagli esordi, la musicista catanese assorbe le influenze del blues, della musica brasiliana, del soul, della musica mediterranea, per poi approdare al jazz, che la porterà in Olanda a laurearsi in Canto Jazz presso il “Prins Clauss Conservatory” di Groningen a giugno del 2018. Nei Paesi Bassi la cantante siciliana dà vita al Floriana Foti Quartet, band di grandi artisti emergenti con i quali esporta la sua musica nel panorama olandese, in particolare sul palco del noto festival jazz Swinging Groningen a giugno del 2018. Sempre in Olanda, Floriana Foti studia con musicisti newyorkesi di assoluto livello del jazz internazionale, come Mark Gross, David Binney, Steve Nelson, Kevin Hays, solo per menzionarne alcuni. Parallelamente alla musica, consegue la laurea in Lettere e Filologia Moderna presso l’Università di Catania nel 2013, oltre a un master affine in Spagna nel 2014. È specializzata in EVT di I° e II° livello, tecnica vocale nata negli Stati Uniti. Al momento, insegna canto presso più scuole musicali in provincia di Catania e si dedica alla sua musica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...