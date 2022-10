“Corso Annuale di Chitarra” ad Alcamo

L’Accademia Chitarristica Siciliana quest’anno ha scelto Alcamo quale sede del suo “Corso Annuale di Chitarra”: dal 4 novembre fino al mese di giugno si svolgerà, presso la Cittadella dei Giovani, l’ambizioso progetto prevede 16 incontri di perfezionamento allo studio della chitarra e una masterclass, tenuti da chitarristi italiani di chiara fama, come i maestri Adriano Del Sal, Aniello Desiderio, Bruno Giuffredi, Nello Alessi; seminari di improvvisazione tenuti dal maestro Claudio Quartarone; e ancora corsi di formazione e alfabetizzazione per i giovanissimi, guidati dalla maestra Imaela La Barbera (iscrizioni chiuse al 31 ottobre)

Una rassegna di ben otto concerti affiancherà le attività didattiche. Gli spettacoli, con la presenza in cartellone degli stessi docenti e degli allievi, sono rivolti ad un pubblico eterogeneo e non di soli addetti ai lavori. A dare il via, domenica 6 novembre alle 18.30, presso il Castello dei Conti di Modica (ingresso libero), sarà il virtuoso friulano Adriano Del Sal, tra i più significativi interpreti degli ultimi anni, eccezionale talento musicale dalla profonda sensibilità artistica

L’assessore alle attività culturali Donatella Bonanno esprime soddisfazione per la scelta della nostra Città da parte dell’Accademia: “È una grande occasione per valorizzare il talento dei giovani musicisti che potranno approfondire e arricchire il loro percorso di studi; mentre il pubblico potrà assistere ai concerti e conoscere alcuni dei Maestri italiani di chitarra di altissimo livello”.

