Concerto di chiusura ad Acireale del “The Sicily International Choir Festival”

Tre ore di deliziosa musica corale, hanno incantato i presenti sia a Catania che a Taormina, ovvero nella Chiesa San Francesco d’Assisi all’Immacolata a Catania e nella Basilica Cattedrale di San Nicolò di Bari, Duomo di Taormina. Un repertorio vario quello eseguito dalle nove corali protagoniste in quella che è stata la serata di debutto della seconda edizione del festival, costituito da brani in latino e canti della loro tradizione locale, capaci di differenziare ogni corale che li ha eseguiti, indossando anche costumi tipici, come simbolo di identità territoriale al paese di provenienza.

Si replica questa sera con altri nove cori protagonisti, con qualche differenza.

Sarà una delle chiese maggiormente rappresentative del barocco di Catania, quale la chiesa di San Camillo dei Mercedari ad ospitare cinque corali polifoniche, le altre quattro si esibiranno presso la Basilica Cattedrale di San Nicolò di Bari, Duomo di Taormina.

Acireale sarà la tappa conclusiva delle tre giornate del festival, queta sera, domenica 30 ottobre, dove a deliziare il pubblico all’interno della Basilica di San Sebastiano, saranno otto corali: Coro Polifonico Silanus (Sardegna), St. Julian’s Choral Group ( Malta), Ladies choir Aidas ( Lituania), Coro da camera in Spiritu ( Regno Unito), Coro LKC Gaustas ( Lituania), Coro El Duende ( Spagna), The Joy Gospel Singers ( Malta), farà gli onori di casa il Coro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato ( A.N.P.S), sezione di Catania. Una serata che per l’occasione sarà trasmessa in diretta su Etna Channel, canale 199 e in diretta streaming sulla pagina facebook del Festival.

Un weekend che si accinge a chiudersi dove l’arte, la musica e la Sicilia, sono state ancora una volta le protagoniste, obiettivo sin dalla prima edizione voluto dagli organizzatori, la “EuroArt production Italia e la Leon Promotion Malta.

Nella foto, il Piccolo Coro Città di Taormina

