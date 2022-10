“Catania Risuona a Sud”, la programmazione prosegue fino al 12 ottobre

Fino al 12 ottobre prosegue la programmazione di Catania Risuona a Sud, la rassegna musicale di Ame, Associazione Musicale Etnea, nell’ambito del progetto “Periferie – Palcoscenico Catania”. Due gli appuntamenti in programma al Polo delle Arti del Teatro di Masseria Moncada (I.C. Fontanarossa). Il focus del calendario è per martedì e mercoledì 11 e 12 ottobre 2022 con due appuntamenti dedicati ai giovanissimi abitanti del quartiere di Librino, gli studenti delle scuole.

L’undici ottobre, alle ore 11:00, alla Masseria Moncada si esibiranno i Casentuli con Purtamu u sonu. Per gli studenti sarà l’occasione di ascoltare il gruppo siciliano di polistrumentisti che propone un ampio e variegato repertorio di musiche e canti della tradizione siciliana, frutto di anni di ricerca sul campo e di consultazione di raccolte etnomusicologiche. Lo studio e l’esecuzione di questo prezioso materiale sono un contributo al recupero di un ricco universo musicale, ormai dimenticato in favore del repertorio dei gruppi folkloristici: un crogiolo in cui convivono i canti ispirati dalle tradizioni mediterranee (nord Africa, Spagna, Grecia, Balcani) e le danze di ispirazione nordeuropea (scottish, polke, contraddanze, mazurke), melodie della vita e del lavoro sui campi (friscaletti, organetti, zampogne, castagnette, marranzano,azzarinu) e della vita di bottega (i mandolini, le mandole e le chitarre delle sale da barba), canti d’amore e di sdegno, di vendemmia e di solfara, di mietitura e di galera, di marinai e di cavatori di gesso.

Come è successo anche mercoledì 5 ottobre, il 12 ottobre alle ore 15:00, sempre all’interno del Polo delle Arti, torna l’appuntamento con il Rap Game, il laboratorio dedicato alla parola condotto da Luciano Maugeri, aka Zù Luciano, che dallo scorso marzo propone in maniera divertente e creativa di sviluppare il ragionamento sulle “PAROLE” che costruiscono ponti tra le persone ed idee differenti. L’avvio del Rap Game risale allo scorso 6 marzo, quando è stato inaugurato da una lezione speciale di FRANKIE hi-nrg mc, e sempre la scorsa primavera i ragazzi coinvolti hanno potuto esibirsi live al Centro Universitario Teatrale di Catania.

