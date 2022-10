Ardens Comiso-Volley Valley Catania: la Logos Ardens conquista la seconda vittoria

La Logos Ardens conquista la seconda vittoria consecutiva. La squadra allenata da Giacomo Tandurella ha sfrutta al meglio il turno casalingo contro una diretta avversaria nella lotta per la permanenza in B2.

La gara era iniziata male per la squadra di casa, che hanno subito il gioco brioso della Volley Valley Catania, perdendo i primi due set (23-25 e 14 – 25 i parziali). Nonostante il risultato penalizzante, l’Ardens non si è scomposta e, giocando con grande determinazione, combattendo punto su punto, ha conquistato il terzo set, con il risultato di 26 – 24. Combattuto anche il quarto set, concluso per 28-26, mentre nel quinto e decisivo set hanno surclassato la squadra ospite che ha ceduto di fronte alla migliore tenuta tecnica e atletica della squadra di casa.

Nell’Ardens ha esordito Elisa Sozzi, alzatrice catanese , con un passato in varie squadre di categoria e, di recente, nella B2 marchigiana. Elisa Sozzi è stata tesserata appena qualche giorno fa.

«Le ragazze hanno giocato con grinta, con determinazione, combattendo punto su punto – commenta il direttore generale Salvo Cosentino – È stato un successo voluto e meritato. Positivo l’esordio di Elisa Sozzi, che peraltro ha festeggiato il suo compleanno con la vittoria in campo. È un’atleta che darà molto alla squadra. Il punto di svolta della gara è stato l’ingresso in campo di Carlotta Nicosia, tra le migliori in campo. Ora ci godiamo la vittoria, con due punti pesanti per il nostro campionato e ci prepariamo alla trasferta contro il Cus Catania».

