Al via le attività sportive per l’USD Atletico Gangi. Ieri sera (venerdì 28), nell’aula Polifunzionale di piazzetta Vitale, la società ha presentato le attività sportive previste per la stagione 2022-2023, dal badminton al calcio, dalla pallavolo a yoga e motoria e ancora danza per i più piccini, a curarla sarà l’istruttrice Maria Spallina.

A presentare le attività il presidente Pietro Mocciaro, il suo vice Pino Alongi, dirigenti e istruttori.

Un plauso per l’attività svolta in questi anni è stata fatta dal sindaco Giuseppe Ferrarello e dall’assessore allo sport Stefano Sauro. Alla cerimonia presenti anche il preside dell’istituto comprensivo “Polizzano” Francesco Serio e preside dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salerno” Ignazio Sauro.

