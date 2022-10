Ad Aci Castello mostra collettiva “ReThinking”

Sabato 8 ottobre, in occasione della XVIII Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, dedicata al tema della sostenibilità, la FONDAZIONE OELLE Mediterraneo Antico presenta la mostra collettiva ReThinking da un’idea di Vittorio Piraneo e Ivan Terranova con opere di Gabriele Basilico, Alfio Bonanno, Michael Christopher Brown, Pasquale Praticò, Sofia Privitera, Andrea Santarlasci.

L’esposizione, a ingresso gratuito, si svolgerà ad Aci Castello presso la fOn Art Gallery del Four Points by Sheraton Catania.

Negli ultimi anni, stiamo assistendo a una presa di coscienza collettiva sull’impatto che le attività umane hanno sul pianeta. È un argomento complesso, che abbiamo il dovere di affrontare da punti diversi molto diversi. La crisi ambientale è un “iperoggetto” – come direbbe il filosofo Timothy Morton – che ci costringe a prendere coscienza che “non c’è un fuori” e che la nostra esistenza si svolge all’interno di sistemi interconnessi. La Fondazione OELLE prende in prestito il concetto di sostenibilità sociale, che permette la coesione di una società in grado di sostenerne i membri che, collaborando allo scopo di raggiungere obiettivi comuni, siano anche in grado di raggiungere il benessere individuale

Un paradigma delle scienze sociale è il concetto di uguaglianza. Attorno questo concetto si svolge il filo conduttore della mostra ReThinking. Opere nate dal dialogo con la natura e dall’ascolto dei luoghi. Megalopoli in continua espansione e rovine da re-inventare. Sequenze di immagini che ci sollecitano ad re-immaginare un futuro possibile e non utopico.

