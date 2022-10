A Vittoria al via la mostra-calendario “Déjà-Vu”

“L’Arte vincerà la tossicità del male”

Una mostra che sfida il Male presto in arrivo in Sicilia. Si tratta di un progetto artistico, denominato Déjà-Vu, firmato da Toni Campo, Francesco Palazzolo e Florin Mioc, fondatori dell’associazione culturale siciliana La Corte del Vespro, in risposta ad un sistema di valori distorto e ad un clima di allerta bellico sempre più inquietante.

Déjà-Vu è stata pensata in modo originale, cioè come una mostra-calendario che per 365 giorni avrà il fine di veicolare speranza contro qualsivoglia stigma sociale e contro le brutture contemporanee. Al centro degli scatti vi saranno i 13 mali del mondo, fotografati con l’ausilio del nudo artistico, proprio per cogliere in profondità le tematiche senza alcuna differenza di età, genere e provenienza. Violenza, inquinamento, tecnologia alienante sono questi alcuni dei temi, centrifughe distorte del nostro e tempo, sotto la lente di ingrandimento di Déjà-Vu.

L’obiettivo è quello di apportare un reale cambiamento nel mondo grazie alla formazione di comunità attivamente impegnate nel sociale e nel patrimonio artistico-culturale. Per tale motivo la Corte del Vespro ha invitato i Partners e i cultori d’arte ad unirsi al proprio progetto:

“Siamo preoccupati”- hanno spiegato Toni Campo e Francesco Palazzolo e Florin Mioc-“della crisi di identità che stiamo affrontando, dove i giovani si trovano vittime di un mondo che sembra più smart, ma che invece ruba loro il tempo.

Non si coltivano più relazioni autentiche e peggio ancora si brancola nel buio senza più credere in se stessi e negli altri. Infatti, con la nascita dell’associazione La Corte del Vespro ci siamo ripromessi di fare rete nel territorio per promuovere l’Arte come leva di cambiamento, ma soprattutto di dare fiducia ai giovani, scommettendo sulle loro capacità e competenze”.

Déjà-vu è stata strutturata come una mostra itinerante, che prevede anche la realizzazione di calendari artistici, al fine di sensibilizzare il più possibile sulle tematiche intrinseche: “ci piace pensare”- hanno concluso i fondatori – ” che accogliendo il progetto Déjà-Vu in ogni casa e in ogni impresa-partner ci possa essere stata una profonda riflessione di Unità e di Amore”.

L’inaugurazione e presentazione della mostra-calendario internazionale Déjà-vu avverrà presso l’officina artistica de La Corte del Vespro, in Contrada Bastonaca a Vittoria, dal 19 novembre al 4 dicembre. La mostra fotografica, realizzata con gigantografie da 3×2, farà tappa anche a Belgrado.

