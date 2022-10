A Priolo Gargallo la prima edizione di “Preferisco vivere”

Da oggi 26 al 29 ottobre una manifestazione che tratterà I temi delle dipendenze vecchie e nuove: dalle droghe “leggere”, all’alcolismo, al fumo, per arrivare fino alle dipendenze da internet e da strumenti tecnologici e al cyberbullismo.

Interveranno tanti ospiti di rilievo della Comunità Scientifica ed esperti del settore.

Dal 26 al 29 ottobre a Priolo Gargallo (Siracusa) si svolgerà la prima edizione di “PREFERISCO VIVERE!”, manifestazione organizzata dall’Associazione Fandango Entertainment e fortemente voluta dal Sindaco di Priolo Gargallo Maria Grazia Pulvirenti in considerazione della gravità e della diffusione tra i giovani delle diverse forme di dipendenza. La manifestazione nasce con l’intento di innescare percorsi virtuosi nella prevenzione dalle dipendenze più note, quali quelle dalle droghe e dall’alcolismo, per arrivare fino alle nuove dipendenze quali quelle che si sviluppano attraverso i social e gli strumenti tecnologici che sfociano anche nel cyberbullismo.

Il progetto è stato strutturato sulla base delle indicazioni di un comitato scientifico ed in particolare grazie alla consulenza del Dott. Francesco Carpano, uno tra i decani siciliani nell’ambito della prevenzione e cura delle varie forme di dipendenza. Il programma è estremamente interessante ed è caratterizzato dalla presenza di importanti ospiti di rilievo nazionale ed internazionale della Comunità Scientifica ed esperti del settore: dal Prof. Giovanni Serpelloni, esperto internazionale di neuroscienze e tossicodipendenze, allo psicoterapeuta dell’età evolutiva ma anche scrittore di successo e divulgatore scientifico da 160.000 follower al giorno Dott. Alberto Pellai, al Dott. Roberto Cafiso già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Siracusa, alla Dott.ssa Angela Minciulla Psichiatra che opera al SERT dell’ASP di Siracusa, agli esperti delle Forze dell’Ordine quali il Commissario Vanessa Sulfaro della Polizia di Stato ed il Tenente Chiara Ricciardi dei Carabinieri. Tanta competenza è messa in campo al fine di sensibilizzare i giovani, i genitori, i docenti del territorio ed in generale l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione per incidere fattivamente ed efficacemente sui fattori di rischio connessi all’attivazione delle dipendenze. PREFERISCO VIVERE intende instillare la cultura della salute promuovendo la conoscenza e l’uso dei Servizi Sanitari Pubblici e Privati ma anche dell’associazionismo locale, fornendo informazioni scientifiche sugli effetti delle sostanze psicotrope e delle nuove dipendenze (smartphone, internet, tablet, etc.).

“Dall’osservatorio degli operatori del settore delle dipendenze ormai da diversi anni viene registrata una crescente diffusione del disagio connesso all’abuso di sostanze psicotrope (vecchie e nuove droghe) – spiegano gli organizzatori -. Da qualche anno si sono aggiunti allo scenario il gioco di azzardo patologico, le ludopatie e le nuove dipendenze da internet, smartphone, tablet, pc, etc. senza trascurare l’accentuarsi, anche tra i giovanissimi, della cultura del bere smodato e delle dipendenze multiple. Questa emergenza, pertanto, assume aspetti inquietanti tanto da rendere urgenti interventi di contrasto e di prevenzione al fine di ridurre gli effetti devastanti sui preadolescenti e sugli adolescenti. Considerata l’ampiezza del fenomeno e le molteplici implicazioni (sociale, psicologica, educativa e non ultima quella culturale) è opportuno che le istituzioni pongano in essere iniziative non di carattere episodico, ma permanenti, articolate e a lungo termine al fine di incidere sul tessuto culturale ed educativo. Nasce da queste considerazione l’accoglimento da parte del Comune di Priolo Gargallo del progettoe la realizzazione della prima edizione di “PREFERISCO VIVERE!”, manifestazione complessa ed articolata attraverso la quale siamo certi di potere centrare un primo obbiettivo, quello di porre in primo piano nell’attenzione della opinione pubblica la consapevolezza della portata di questi fenomeni.”

I soggetti della comunità di Priolo Gargallo ai quali saranno prevalentemente destinate le attività sono ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 14 anni; ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 19 anni; docenti e genitori; rappresentanti di associazioni culturali, sportive e ricreative e del mondo del lavoro, con un’ipotesi di partecipazione di n.500 persone agli incontri che saranno realizzati instaurando un confronto tra i relatori ed il pubblico presente in sala.

ll programma degli incontri, che saranno moderati dal giornalista e conduttore televisivo Salvo La Rosa, oltre alle attività prettamente scientifiche nel pomeriggio del 29 ottobre 2022 prevede tre appuntamenti con altrettanti personaggi famosi del mondo dell’entertainment: si inizia alle ore 17:00 con Federico Moccia, straordinario autore di best seller letterari, che avrà compito di parlare di “Orgoglio, bullismo, amore” ed effettuerà una lezione/spettacolo specificatamente ideata e costruita per un pubblico di giovani e per le loro famiglie. E per concludere tutte le attività con alcuni momenti di aggregazione per i più giovani alle ore 20:30 è previsto lo spettacolo de I SANSONI in “Fratelli ma non troppo” e si conclude alle 22.00 con il DJSet di DJ ANICETO, paladino della lotta all’uso della droga e dell’alcol.

Programma della manifestazione

Giorno 26 ottobre 2022

ore 10:00 – Prof. Giovanni SERPELLONI – Direttore Neuroscience Clinical Center & TMS Unit Verona – “Tossicodipendenze e neuroscienze: che cosa succede nel cervello”

ore 11:00 – Dott. Roberto CAFISO – Capo Dipartimento Salute Mentale ASP Siracusa

“Vecchie e nuove dipendenze: prevenzione e cura nei Servizi Pubblici”

Giorno 27 ottobre 2022

ore 10:00 – Dott. Alberto PELLAI – Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Ricercatore e Scrittore

“Crescere (iper)conessi”.

ore 11:00 – Dott.ssa Angela MICCIULLA – Sert ASP Siracusa

“Alcolismo e fattori di rischio nei giovani e negli adulti”

ore 11:30 – Dott. Francesco CARPANO – Psicologo e Psicoterapeuta “Città Rinascita” di Siracusa “La terapia degli alcolisti e delle famiglia”

Giorno 28 ottobre 2022

ore 10:00 – Commissario Vanessa Sulfaro

“Cyberbullismo: attività di contrasto e sensibilizzazione della Polizia di Stato”

ore 10:30 Tenente Chiara Ricciardi

“Le droghe: attività di contrasto e sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri”

ore 11:100 – Dott. Francesco CARPANO – Psicologo e Psicoterapeuta “Città Rinascita” di Siracusa

“Fattori di rischio e fattori protettivi del disagio, il ruolo della Famiglia e della Scuola”

Giorno 29 ottobre 2022

ore 17:00 Federico Moccia in Orgoglio Bullismo Amore

ore 20:30 I SANSONI in Fratelli ma non troppo

ore 22:00 DJ ANICETO DJSet (nella foto)

