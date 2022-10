A Palermo una fiaccolata contro il caro bollette

Sigle sindacali, associazioni di commercianti e imprenditori, movimenti politico-culturali, rappresentanze di comuni del Palermitano, associazioni di studenti, gruppi di famiglie: sono molteplici e variegate le adesioni a #nonspegneteci, la fiaccolata pacifica in programma a Palermo per oggi, venerdì 21 ottobre, che intende sensibilizzare il Presidente della Regione e la sua prossima giunta sulle conseguenze dei rincari dell’energia elettrica.

Da Piazza Castelnuovo, attraverso le vie del centro storico, il corteo raggiungerà Piazza del Parlamento “dove ci auguriamo di trovare ad accoglierci il presidente Schifani – aggiunge Alessandro Fontanini, imprenditore palermitano e organizzatore della manifestazione – Non chiediamo, per il momento, un incontro formale, ma una dimostrazione di attenzione per le difficoltà di molte categorie di cittadini che non si rassegnano.

La Regione siciliana dispone degli strumenti utili a disinnescare la minaccia delle bollette monstre: chiediamo all’Assemblea e al governo che stanno per insediarsi di attivarli immediatamente”.

L’appuntamento è per questa sera venerdì 21 ottobre alle ore 20.30 a Piazza Castelnuovo.

