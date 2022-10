A Palermo “Teatro Bastardo”: all’Arenella attività per bambini con l’associazione Pro Arenella

Dopo le prime due settimane tra i Cantieri culturali della Zisa e il Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, Teatro Bastardo travalica i confini del centro della città e approda all’Arenella, grazie alla nuova collaborazione con l’Associazione Pro Arenella che accoglie la programmazione del Teatrino Bastardo, rivolta a bambini e famiglie.

Da domani lunedì 17 a mercoledì 19 (lunedì 17 e martedì 18 dalle 15.30 alle 17; mercoledì 19 dalle 15.30 alle 17.30) sarà la storica compagnia di teatro per ragazzi La Casa di Creta, a tenere il primo dei laboratori gratuiti per bambini.

Il laboratorio Play! della Casa di Creta mira a far conoscere alcuni elementi basi del “giuoco” teatrale attraverso una serie di esercizi e giochi che prevedono anche l’utilizzo di alcuni semplici vocaboli in lingua inglese. Il breve percorso di gruppo mira a far riscoprire le ricchezze degli strumenti dell’attore – corpo e voce in primis – attraverso esercizi che rafforzano l’autostima e promuovono un clima di inclusione e creatività condivisa. Alcuni elementi sperimentati, come il ritmo e la comicità non-verbale, si ritroveranno anche nello spettacolo Otello e lo Stregone.

Giovedì 20 e venerdì 21 dalle 15.00 alle 17.30 le attività laboratoriali saranno affidate ai maestri della bottega Cartura che nel workshop Giocare col teatro insegneranno le tecniche di costruzione e di manovra delle loro opere di teatro di figura – marionette, pupazzi, burattini e macchine di scena – trasformando i partecipanti in veri e propri ‘manianti’, che muoveranno i fili e le storie carturiste.

I laboratori sono gratuiti e rivolti ai bambini tra gli 8 e i 10 anni.

