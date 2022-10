A Palermo si presenta la mostra di Odarka Pisna “credere viryty believe”

Promossa dall’Arcidiocesi di Palermo, dalla Rettoria San Francesco Saverio e da BCsicilia, sarà presentata oggi domenica 30 ottobre alle ore 17,30 presso la chiesa di San Francesco Saverio in Piazza San Francesco Saverio a Palermo, la mostra della pittrice ucraina Odarka Pisna dal titolo “credere viryty believe”. Sono previsti gli interventi di don Massimiliano Lo Chirco, Rettore, del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e del prof. Salvatore Lo Bue, Docente di storia della poesia e formazione estetica. Modererà l’incontro il dott. Adriano Frinchi. La mostra resterà aperta fino al 4 dicembre.

Odarka Pisna nata il 24 marzo 1990 in Ucraina si è laureata presso la Kyiv National Shevchenko University, Istituto di filologia, facoltà di lingua, letteratura e inglese ucraine. Si è diplomata presso l’Accademia statale delle arti di Tbilisi. Mamma di una figlia di 9 anni, Zlata, è pittrice, ha fondato la tecnica musiva dei minerali naturali preziosi e semipreziosi su tela, Ha realizzato diverse pitture a olio e installazioni moderne. In questi anni ha partecipato a 150 mostre, in Italia, Spagna, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Ucraina, Georgia. Nel 2019 ha rappresentato l’Ucraina nel padiglione nazionale alla 58a Biennale di Venezia; è diventata consigliere del sindaco della città di Uman per questioni di cultura e arte. Ha anche ricevuto il titolo di Donna dell’anno nella nomination “Woman-Diplomat of the People”. Nell’agosto 2019 ha ricevuto il premio dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina per lo sviluppo della cultura ucraina.

Nella foto, un’opera dell’artista Odarka Pisna esposta in mostra dal titolo “Incontro tra Elisabetta e Maria”

