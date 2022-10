A Palermo, nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre, si celebra la Festa della Natura

Anche a Palermo, nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre, celebreremo la Festa della Natura in città come in tutta Italia, con eventi, iniziative e laboratori dedicati a grandi e piccini per riscoprire la biodiversità urbana.

Quest’anno il WWF sarà presente in più di 1.600 piazze italiane dove si potranno acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”.

Grazie alla raccolta fondi ci aiuterai a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche.

Evento a Palermo

Date: 8 e 9 ottobre 202

Luogo: Villa Tasca

Orari: dalle 10 alle 18

Eventi: gazebo con materiale in distribuzione, passeggiate nel parco per riconoscere le specie di flora e fauna presenti

