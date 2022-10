A Palermo concerto del giovane pianista siciliano Alberto Ferro

Con “Un ritratto dell’Italia e della Spagna, dal barocco al contemporaneo”.

Instituto Cervantes: giovedì 20 ottobre ore 19.00, Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani

L’Instituto Cervantes di Palermo ospita nella suggestiva chiesa sconsacrata di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 19), giovedì 20 ottobre alle ore 19.00 ad ingresso libero, il giovane pianista siciliano Alberto Ferro per il concerto “Un ritratto dell’Italia e della Spagna, dal barocco al contemporaneo”.

L’appuntamento è frutto della collaborazione continuativa con la Fondazione María Canals di Barcellona, promotrice del Concorso Internazionale di Musica ritenuto tra i più prestigiosi al mondo.

Per il 2022 il premio speciale Granados del María Canals è stato vinto da Ferro, appunto, che proporrà un repertorio poliedrico composto da produzioni di: Domenico Scarlatti (Sonate K. 380 in Mi maggiore, K. 545 in Si bemolle maggiore), Muzio Clementi (Sonata op. 40 n. 2 in Si minore), Manuel Blancafort (El parc d’atraccions n. 1 “L’orgue dels cavallets”), Laura Vega (Poema a un amor eterno), Frederic Mompou (Cants màgics), Isaac Albéniz (“Triana” in Fa diesis minore, da Iberia -Libro 2), Enrique Granados (Allegro de concierto op. 46 in Do diesis maggiore).

La sequenza dei brani non rispecchia volutamente la cronologia delle composizioni ma punta a suscitare un’emozione nell’ascoltatore proponendo un viaggio tra le note introspettive di Blancafort, Vega e Mompou, fino al folklore e il virtuosismo di Albéniz e Granados. L’intero concerto rappresenta una prima esecuzione in Italia.

