A Modica il “Premio Sicurezza e Legalità”

Tutto pronto per l’evento dell’anno, Premio Sicurezza e Legalità 2022, organizzato dall’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, Aps Onlus, sede provinciale di Ragusa, presieduta da Biagio Lisa, con il patrocinio del Comune di Modica, in programma oggi sabato 1 ottobre 2022, presso l’ Auditorium P. Floridia, Piazza Matteotti a Modica.

Un evento molto sentito, non solo in provincia, con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica, le stragi della strada, che sono in continuo aumento nella provincia di Ragusa e non solo!!.

Durante la serata, verranno premiati chi si è particolarmente distinto sul tema della Sicurezza Stradale, provenienti da Milano, Modena, Pavia, Malta, Cosenza, Modica. Un Premio eccezionale sarà assegnato al Gruppo di Mamme Coraggio, della Contea di Modica.

Alcuni nominativi che verranno premiati, Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, Comandante Polizia Municipale di Modica Dott. Rosario Cannizzaro, Video Regione Sicilia, benemerenze Asp 7 con il progetto “Unità di Strada.

Parteciperà il Presidente Nazionale Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Aps Onlus Dott.ssa Giuseppa Cassaniti. Collegamenti in diretta da Firenze, Roma, Sardegna. Conduce l’evento, il Giornalista, Lucio Di Mauro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...