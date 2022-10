A Francofonte la “Sagra della ‘mpanata”

Due giorni all’insegna delle nostre tradizioni gastronomiche

Si terrà il sabato 29 e domenica 30 ottobre la seconda edizione della “Sagra della ‘mpanata” promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Francofonte.

Ad ospitare la manifestazione sarà piazza Garibaldi. Inoltre, in via Vittorio Emanuele saranno presenti i mercatini dell’artigianato. A tal proposito, è intervenuto l’assessore allo spettacolo Giovanni Depetro: “Quando si sente la parola ‘mpanata, si pensa subito al nostro patrimonio gastronomico tradizionale. Saranno due giornate all’insegna della tradizione culinaria, quella delle ‘mpanate, appunto. Anche i miei ricordi dell’infanzia sono legati a questo cibo squisito che viene riempito con diversi ingredienti, dalle patate ai broccoli fino alle tuma e alle acciughe. Una sagra come quella che si svolgerà il 29 a 30 ottobre a Francofonte si pone l’obiettivo di ricordare quelle che sono state e continuano ad essere le tradizioni culinarie nostrane. L’amministrazione comunale guidata dal nostro sindaco Lentini, attraverso questo tipo di manifestazioni, vuol richiamare l’appartenenza al nostro territorio e alle nostre radici più profonde. Voglio concludere ringraziando il sindaco Lentini, il presidente della Pro Loco Michele D’Elia e tutti i membri che ne fanno parte, il comando della polizia Municipale, i carabinieri della stazione di Francofonte e tutte le associazioni che ogni anno, con la loro presenza, garantiscono la sicurezza e la buona riuscita degli eventi. A tutti loro esprimo la mia più sincera gratitudine e li ringrazio di vero cuore”, conclude l’assessore.

