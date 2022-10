A Catania la mostra personale di Anna Di Mauro

Promossa dall’Accademia Federiciana, fino al 23 ottobre l’esposizione propone – nell’ex Corderia – circa 20 opere figurative

Fino al 23 ottobre a Catania sarà possibile visitare, nell’ex Corderia di via Del principe 20, la mostra personale “Un nuovo inizio” dell’artista figurativa siciliana Anna Di Mauro. Promossa dall’Accademia Federiciana (che riprende la sua lodevole attività culturale no profit dopo oltre 2 anni di lockdown, divieti e chiusure obbligate), la mostra – che è stata inaugurata il 15 ottobre – accoglie 20 oli di medio e grande formato, di grande impatto visivo, proponenti soggetti eterogenei caratterizzati perlopiù – oltre che da vigorosa incisività – da toni cromatici vividi. L’attenzione della curatrice Matilde Arena si è focalizzata su opere – scelte tra 60 – realizzate dall’artista dal 2010 al 2021.

Anna Di Mauro è nata a Catania il 20 luglio 1968. Di lei hanno scritto, tra gli altri, i noti critici d’arte Fortunato Orazio Signorello (collaboratore dell’Enciclopedia d’arte italiana-Catalogo generale artisti dal Novecento ad oggi e di altre prestigiose pubblicazioni d’arte) e Giuseppe Candrilli. Per i critici lo stile di Anna Di Mauro “è caratterizzato, evidenziando come ella abbia maturato negli anni una personale espressione artistica totalmente autonoma, da una nuova definizione della luce e da un preciso costrutto pittorico”. Su invito l’artista ha partecipato a esposizioni d’arte regionali e nazionali. Tra le più importanti ricordiamo, tra l’altro, la Triennale d’arte contemporanea (al Centro fieristico Le Ciminiere di Catania), la Rassegna d’arte visiva “Sperimentazione e linguaggi” (svoltasi all’Accademia Federiciana di Catania, curata da Fortunato Orazio Signorello, nell’ambito della settima edizione de “La Nuit européenne des musées”, manifestazione europea – organizzata dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese con il patrocinio del Council of Europe e dell’Unesco – che ha coinvolto oltre 3.200 musei di circa 40 nazioni europee), la 9ª Mostra d’arte contemporanea “Art today” (svoltasi, patrocinata dalla Kritios Edizioni, al Museo Emilio Greco di Catania) e l’evento “Virtual confined art” (promosso dall’Accademia Federiciana – in occasione della XVI Giornata del contemporaneo promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con il sostegno di Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ha messo in rilievo virtualmente – grazie a un progetto digitale, a un video, ai social media e al sito web dell’istituzione culturale non profit – le opere di 41 validi artisti). Nel 2017 a Catania le è stato conferito – in un’apposita cerimonia di premiazione svoltasi a Palazzo Gravina Cruyllas – il “Premio Sicily Vision Art”; riconoscimento che ogni 2 anni punta a premiare artisti noti ed emergenti che si distinguono, oltre che per il loro talento, “per l’utilizzo di stili e linguaggi dai quali emerge con forza una nuova volontà al rinnovamento, ma anche alla formazione e alla crescita professionale”. Anna Di Mauro venne premiata insieme ad altri 8 artisti per essersi messa in luce per il suo talento artistico e per la sua ricerca espressiva nell’ambito dell’arte figurativa.

Fino al 23 ottobre la mostra rimane aperta al pubblico – l’ingresso è libero – tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.

Nella foto, un dipinto di Anna Di Mauro: “La mano di Dio. Rinascita”, olio su tela, cm 100×100, 2017

