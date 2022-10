A Bagheria “Nel ricordo dello scultore Franco Montemaggiore”

“Nel ricordo dello scultore, Professore Franco Montemaggiore”: è il titolo dell’evento che si terrà a Bagheria oggi sabato 8 ottobre alle 16:30, nel Salone di Palazzo Butera, sede di rappresentanza del Comune.

L’iniziativa nasce da un’idea della poetessa Francesca Guajana Montemaggiore e di Alessandro Montemaggiore, rispettivamente moglie e figlio di Franco Montemaggiore, e del poeta, scrittore e critico d’arte Francesco Federico, che, attraverso l’associazione culturale “Documenta 2000” di Bagheria da lui fondata insieme ad altri, hanno voluto fortemente organizzare un incontro pubblico per rendere omaggio alla figura del creativo scultore siciliano deceduto il 9 ottobre del 2020.

Conosciuto e molto apprezzato in tutta Italia, era particolarmente amato anche in città come Parigi, Londra e Montevideo e in Normandia.

All’evento hanno aderito alcune realtà e associazioni culturali di Bagheria– oltre a “Documenta 2000”- quali “Giacomo Giardina”, “Argelia” e “Photo Story” ma anche “Termini d’Arte” di Termini Imerese, “Colapesce” e “Parco e Castello di Maredolce”, “Extroart” e “ClipsArte” di Palermo.

In occasione dell’evento, alcune opere dell’artista saranno esposte all’interno della Sala Borremans di Palazzo Butera.

Il pomeriggio culturale prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco Filippo Maria Tripoli e dell’assessore comunale alla Cultura Daniele Vella.

A moderare i lavori, sarà la giornalista Marianna La Barbera, che introdurrà i relatori e gli ospiti.

A intervenire, saranno Ludovico Gippetto, Teresa Riccobono, e lo stesso Francesco Federico che proporranno, rispettivamente, la lettura della nota biografica e alcuni interventi critici, mentre la poetessa Francesca Guajana Montemaggiore reciterà alcuni suoi versi in siciliano.

L’evento si arricchisce inoltre della partecipazione dello scultore, pittore e caro amico di Franco Montemaggiore Carlo Puleo, dei pittori Claudia Clemente, Sara Granà, Rosario Calì e Maurizio De Simone, del critico d’arte Maurizio Lucchese, del presidente dell’associazione “Termini d’Arte” Rita Elia , delle poetesse Paola Galioto e Ketty Tamburello, dei letterati Tommaso Romano, Ciro Spataro, Patrizia Allotta, Francesca Vella , Maria Elena Mignosi e Pietro Carbone, dell’artista Margherita Chiaramonte, dei musicisti Francesco Maria Martorana , Innocenzo Bua e Mario Renzi, del soprano Ginevra Dolce , del giornalista Giuseppe Fumia, dei fotografi Fabio Meola, Nino Bellia, Aldo Di Vita, Carmelo Ferrara e Angelo Battaglia, del presidente dell’associazione “Castello e Parco di Maredolce” Domenico Ortolano, di Aldo Naselli di Radio In, della cantante folk Patrizia Genova e dei professori Vito Mauro e Renzo Carella.

Nella foto, Franco Montemaggiore

