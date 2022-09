Ultime Covid Italia: 6.415 contagi e 33 decessi. In Sicilia nessuna vittima

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 6.415 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 33 morti che porta il totale delle vittime a 176.242 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.519 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all’11,1% contro l’11,3% di ieri. In aumento i ricoverati con sintomi, 66 in più rispetto a ieri per un totale di 3.989, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 in meno da ieri per un totale di 176.

IN SICILIA. Un bollettino che non registra vittime mentre sono 367 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 5.003 tamponi processati. L’indice di positività è 7,3%,

