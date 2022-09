Ultime Covid Italia: 20.503 nuovi casi e 68 decessi. In Sicilia 9 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 20.503 i nuovi casi di Covid e 68 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 155.571 con il tasso di positività al 13,2%. In calo i ricoveri (-399) e le terapie intensive (-6).

IN SICILIA. Sono complessivamente 1.387, su 11.436 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell’Isola sono 70.176 (601 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.979, mentre dei 9 decessi riportati oggi (12.112 dall’inizio dell’emergenza pandemica) tre si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 401, mentre si trovano in terapia intensiva 21 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 305 a Palermo, 245 a Catania, 282 a Messina, 110 a Ragusa, 102 a Trapani, 128 a Siracusa, 59 a Caltanissetta, 124 ad Agrigento e 32 a Enna.

