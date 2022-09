Ultime Covid Italia: 15.565 nuovi casi e 18 decessi. In Sicilia 9 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 15.565 i nuovi casi di Covid (15.543 ieri) e 18 i morti (59 ieri). E’ quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 140.365 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività all’11,1% (11,3% ieri). In calo i ricoveri (-81 da ieri per un totale di 3.936) mentre sono in leggero aumento le terapie intensive (+1 da ieri per un totale di 173).

IN SICILIA. Numero elevato di vittime, ben nove, e 875 nuovi casi di Coronavirus registrati nell’isola nelle ultime 24 ore con 9.703 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 9,7%.

