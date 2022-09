Ultime Covid Italia: 13.197 contagi e 30 decessi. In Sicilia 3 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia Sono 13.197 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino – regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 30 morti.. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 111.946, con il tasso di positività all’11,8%. In calo i ricoveri, che scendono a 4.573 (-7) mentre le terapie intensive si attestano a 190 (+2). Gli attuali positivi in Italia sono 603.166 (-5.015) mentre i dimessi e guariti sono 21.159.271 (+18.181). Il totale dei casi è di 21.938.269 e quello dei morti 175.832.

IN SICILIA. Altre tre vittime e 820.nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore-

